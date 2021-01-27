В Подмосковье возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие»

Занятия в рамках проекта «Активное долголетие» возобновили в Московской области. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

Во всех подмосковных городах занятия на свежем воздухе возобновили с 22 января. В ведомстве уточнили, что в тех городах, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не вызывает опасней, откроются клубы «Активное долголетие».

«Клубы будут работать с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности в следующих городских округах: Домодедово, Раменский, Звездный городок, Красногорск, Шатура, Балашиха, Люберцы, Подольск, Рошаль, Пушкинский, Одинцовский, Павловский Посад, Коломенский, Наро-Фоминский, Ивантеевка, Клин, Озеры, Серпухов, Чехов, Электросталь, Кашира, Богородский, Бронницы, Пущино, Воскресенск, Можайск, Власиха, Талдомский и Протвино», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Как рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, по мере поступления информации от Роспотребнадзора число городских округов, где возобновится проект «Активное долголетие», будет увеличиваться.

Для посещения клуба участникам необходимо пройти вакцинацию или иметь антитела. Подтвердить это нужно будет соответствующей справкой.

Всего в регионе действуют 55 клубов «Активного долголетия». Онлайн-занятия также будут продолжаться. Уже организовано свыше 4,5 тыс. занятий, их посетили больше 100 тыс. человек старшего поколения, отмечает телеканал «360».

Запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках, а также в МФЦ.