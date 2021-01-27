Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Мир
Британия введет обязательный карантин в отелях для прибывающих из 30 стран
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Общество
Специалисты констатировали уменьшение площади хвойных лесов в России
Мир
Администрация Байдена проанализирует санкции против представителей МУС
Мир
Военные полицейские РФ обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона
Мир
Два сенатора США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа
Спорт
Хабиб Нурмагомедов сохранил первую строчку рейтинга UFC

В Подмосковье возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Занятия в рамках проекта «Активное долголетие» возобновили в Московской области. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

Сила возраста: долгожители реже заражаются коронавирусом
Чем быстрее стареет организм человека, тем выше риск смерти от COVID-19

Во всех подмосковных городах занятия на свежем воздухе возобновили с 22 января. В ведомстве уточнили, что в тех городах, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не вызывает опасней, откроются клубы «Активное долголетие».

«Клубы будут работать с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности в следующих городских округах: Домодедово, Раменский, Звездный городок, Красногорск, Шатура, Балашиха, Люберцы, Подольск, Рошаль, Пушкинский, Одинцовский, Павловский Посад, Коломенский, Наро-Фоминский, Ивантеевка, Клин, Озеры, Серпухов, Чехов, Электросталь, Кашира, Богородский, Бронницы, Пущино, Воскресенск, Можайск, Власиха, Талдомский и Протвино», — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Как рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, по мере поступления информации от Роспотребнадзора число городских округов, где возобновится проект «Активное долголетие», будет увеличиваться.

Для посещения клуба участникам необходимо пройти вакцинацию или иметь антитела. Подтвердить это нужно будет соответствующей справкой.

Всего в регионе действуют 55 клубов «Активного долголетия». Онлайн-занятия также будут продолжаться. Уже организовано свыше 4,5 тыс. занятий, их посетили больше 100 тыс. человек старшего поколения, отмечает телеканал «360».

Запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122, в поликлиниках, а также в МФЦ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021