Продюсер подтвердил информацию о смерти певицы из группы «Восток»

Бэк-вокалистка группы «Восток» Натэлла Ас погибла в Москве, об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал один из музыкальных продюсеров коллектива.

Он уточнил, что исполнительница могла покончить с собой.

«В нашей группе мы имеем такую информацию. Она подтверждена. Мы в шоке, потому что она была очень позитивная, жизнерадостная», — отметил собеседник телеканала.

Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ появилась информация, что умершей якобы была основная вокалистка группы «Восток» Наталья Родина, однако продюсер опроверг эту информацию.

Ранее, 26 января, о гибели певицы сообщил телеканал РЕН ТВ. По его информации, женщина погибла, упав с балкона в подъезде.

По сведениям телеканала, у певицы была затяжная депрессия на фоне отсутствия признания и заработка. Натэлла Ас принимала антидепрессанты и наблюдалась у специалистов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели артистки.

Группа «Восток», основанная в середине 1990-х годов, запомнилась российской аудитории хитами «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи» и «Снежная королева». Натэлла Ас стала участницей группы около года назад.