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Аллею Дружбы благоустроят по нацпроекту в Бузулуке

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В Бузулуке Оренбургской области в этом году начнут благоустройство Аллеи Дружбы. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланированы демонтажные работы на участке от улицы Дорожной до памятника воинам-интернационалистам, озеленение газонов, монтаж системы автоматического полива, обустройство пешеходных дорожек.

В последующем планируется установка детских качелей, карусели и площадки для паркура. Работы стартуют в мае, передает РИА «Оренбуржье». Для того, чтобы можно было обновить всю аллею – вплоть до ДК «Юбилейный», необходимо, чтобы и ее второй участок вошел в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.

В декабре в Бузулуке после модернизации открылась модельная библиотека нового поколения. Ее создали на базе старейшей библиотеки России — Центральной городской им. Л.Н. Толстого, которой в этом году исполнится 125 лет. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура» на средства из федерального бюджета. Книгохранилище превратилось в небольшой городок. Здесь появилась своя площадь, литературный квартал, арт-остановки и технопарк.

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