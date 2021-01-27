Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Общество
Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Экономика
Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах
Экономика
Ресторанам и отелям могут понизить НДС
Экономика
У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам
Мир
Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

Хабиб Нурмагомедов сохранил первую строчку рейтинга UFC

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Конор Макгрегор после боя с американцем Дастином Порье опустился с 13-го на 15-е место.

Удар ниже колена: почему Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
Макгрегор не смог составить конкуренцию Порье из-за тактики американца

Поединок между ирландцем и американцем состоялся 24 января в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 и закончился проигрышем Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. В результате в рейтинге легкого веса победитель боя занял первую строчку, а у экс-чемпиона организации в двух весовых категориях позиция сместилась с четвертой на шестую.

В топ-10 вне зависимости от весовой категории присутствует еще один чемпион UFC из России — обладатель пояса в легчайшем весе Петр Ян, занимающий десятую строчку.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

Ранее в январе стало известно, что россиянин может возобновить карьеру. Как подчеркнул глава UFC Дана Уайт, россиянин может рассмотреть такой вариант после боев ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также новозеландского бойца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера, которые назначены на 24 января.

После ивента президент UFC Дана Уайт заявил, что возвращение на ринг Нурмагомедова маловероятно.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021