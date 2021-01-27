Хабиб Нурмагомедов сохранил первую строчку рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Конор Макгрегор после боя с американцем Дастином Порье опустился с 13-го на 15-е место.

Поединок между ирландцем и американцем состоялся 24 января в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 и закончился проигрышем Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. В результате в рейтинге легкого веса победитель боя занял первую строчку, а у экс-чемпиона организации в двух весовых категориях позиция сместилась с четвертой на шестую.

В топ-10 вне зависимости от весовой категории присутствует еще один чемпион UFC из России — обладатель пояса в легчайшем весе Петр Ян, занимающий десятую строчку.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254.

Ранее в январе стало известно, что россиянин может возобновить карьеру. Как подчеркнул глава UFC Дана Уайт, россиянин может рассмотреть такой вариант после боев ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также новозеландского бойца Дэна Хукера и американца Майкла Чендлера, которые назначены на 24 января.

После ивента президент UFC Дана Уайт заявил, что возвращение на ринг Нурмагомедова маловероятно.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.