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Подозреваемый в нападении на полицейских во Владивостоке пришел с повинной

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Второй подозреваемый в нападении на полицейских во время несогласованного митинга во Владивостоке, которого разыскивали с 23 января, пришел с повинной. Об этом «РИА Новости» сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю в среду, 27 января.

При этом адвокат подозреваемого Алексей Ананьев рассказал, что его клиент пока задержан не был. По данным следствия, мужчина в маске нанес не менее трех ударов старшему инспектору отделения организации полка ППСП УМВД, после чего скрылся.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В частности, в Москве участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

25 января суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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