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Пособия по беременности и родам увеличили в Удмуртии

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В Удмуртии изменили минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по республике.

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда, максимальная выплата по беременности и родам в 2021 году составит 340 795 рублей — за одного ребёнка, за двух и больше — 472 244,5 рубля. Пособия могут получить трудоустроенные женщины со средним заработком не ниже 73 тыс. рублей за два года до декретного отпуска, передает ИА «Сусанин».

Минимальная выплата по беременности и родам в Удмуртии составит 67 709,6 рубля. Данное пособие получат работающие женщины со средним доходом за последние два года ниже уровня МРОТ — 12 792 рублей по России и 14 710,8 рубля по Удмуртии.

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