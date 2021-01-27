Байден планирует проанализировать введенные ранее санкции против «Северного потока-2»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен проанализировать санкции против строящегося российского газопровода «Северный поток-2», введенные предыдущей администрацией. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, власти США намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами. Она добавила, что Байден считает «Cеверный поток-2» «плохой сделкой для Европы», пишет «Газета.Ру».

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода… и мы будем проводить обзор этих мер», — сказала Псаки.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство» и такие меры являются неприемлемыми. Представитель Германии добавила, что Берлин обсудит реализацию СП-2 с новой американской администрацией.