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Омский полицейский получил 3,5 года колонии за коррупцию

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Суд в Омске признал экс-начальника отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по городу виновным во взяточничестве. В апреле 2019 года он получил частями от адвоката филиала № 5 Омской областной коллегии адвокатов взятку на общую сумму 120 тыс. рублей.

«Взятка предназначалась за совершение незаконных действий и бездействия, выразившихся в предоставлении адвокату служебной информации об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель потерпевших, сведений об их персональных данных и их родственников», — пояснили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по материалам подразделений собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ России, передает ИА «ОМСКРЕГИОН». Суд назначил бывшему сотруднику полиции 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей.

Ранее в январе суд в Оренбурге признал бывшего заместителя начальника одного из отделов полиции виновным в получении взятки в крупном размере за попустительство по службе. Экс-полицейский убедил оренбуржца, у которого в подчинении были бригады рабочих из Узбекистана, каждый месяц передавать ему по 60 тыс. рублей. Всего за 2019 год злоумышленник получил 410 тыс. рублей.

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