Крытый манеж для мини-футбола появится в Липецке

На улице Кривенкова в Липецке возводят крытый манеж для мини-футбола. Частный инвестор вложил в этот проект 72 млн рублей.

Манеж будет состоять из трех мини-футбольных полей размером 40 на 20 м с возможностью трансформации в одно миди-футбольное поле размером 63 на 40 м. Газон на нем будет искусственным из сертифицированного FIFA материала, передает GOROD48.

Как сообщил вице-губернатор Дмитрий Аверов, первая игра на этом манеже состоится уже этим летом. Манеж будет использоваться для занятий детских спортивных футбольный секций, проведения турниров, городских футбольных команд и команд предприятий и организаций области.