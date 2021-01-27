Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России

Постепенное понижение температуры с 28 января, сильное падение атмосферного давления к выходным и отсутствие солнечных дней ожидаются в центре Европейской России. Об этом в среду, 27 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6–8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью — до минус 3–5 градусов. В субботу температурный фон будет на 6–7 градусов выше нормы. В воскресенье температурный фон ожидается на 3–4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет минус 5–7 градусов», — сказал метеоролог.

Специалист отметил, что над европейской территорией России продолжается противодействие двух систем — антициклональной и циклонической. С этим, по его словам, связано понижение давления. Ученый подчеркнул, что главное, что несмотря на то, что потоки будут южными, они будут нести с собой воздух с юго-востока, а не с запада. Ясной погоды не предвидится.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале.