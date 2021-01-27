Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Общество
Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Экономика
Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах
Экономика
Ресторанам и отелям могут понизить НДС
Экономика
У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам
Мир
Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

Ди Каприо написал президенту США открытое письмо по климату

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джозефу Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем аккаунте Instagram.

Актер давно занимается экологическими проблемами. В своем обращении он призвал Байдена стать «климатическим президентом», который сможет увести человечество от «края пропасти», на котором оно оказалось.

Ди Каприо также выразил уверенность в том, что Байден сможет заменить использование ископаемого топлива на чистую энергию, чтобы уменьшить вредные выбросы, создать больше рабочих мест и уберечь от расового и экономического неравенства.

Кроме того, актер одобрил решение американского президента присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Байден вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. Сообщалось, что данный процесс займет 30 дней с момента представления документа в ООН. США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.

В июне 2017 года Дональд Трамп, возглавлявший тогда США, объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021