Ди Каприо написал президенту США открытое письмо по климату

Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джозефу Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем аккаунте Instagram.

Актер давно занимается экологическими проблемами. В своем обращении он призвал Байдена стать «климатическим президентом», который сможет увести человечество от «края пропасти», на котором оно оказалось.

Ди Каприо также выразил уверенность в том, что Байден сможет заменить использование ископаемого топлива на чистую энергию, чтобы уменьшить вредные выбросы, создать больше рабочих мест и уберечь от расового и экономического неравенства.

Кроме того, актер одобрил решение американского президента присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Байден вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. Сообщалось, что данный процесс займет 30 дней с момента представления документа в ООН. США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.

В июне 2017 года Дональд Трамп, возглавлявший тогда США, объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.