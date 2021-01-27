Ректора вуза в Самаре подозревают в растрате 1,8 млн рублей

В Самарской области 62-летний руководитель одного из вузов совместно с группой лиц из числа подчиненных сотрудников, оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. Однако фактически данные денежные средства, предназначенные для выплаты единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся, были направлены на иные цели.

По данным ТАСС, Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) из-за нецелевого расходования бюджетных средств.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 5 лет, отмечает НИА «Самара».