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МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ

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Министерство иностранных дел Великобритании во вторник, 26 января, положительно отреагировало на достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Форин-офиса.

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«Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД Соединенного Королевства отмечали, что, по мнению Лондона, «любое соглашение, которое заменит ДСНВ, должно учитывать развитие технологий и вооружений».

Комитет Госдумы по международным делам на заседании 27 января обсудит соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет и предложит палате ратифицировать документ в этот же день. Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Совет Федерации готов рассмотреть и одобрить продление СНВ-3 на заседании 27 января.

В тот же день Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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