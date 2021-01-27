МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ

Министерство иностранных дел Великобритании во вторник, 26 января, положительно отреагировало на достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Форин-офиса.

«Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД Соединенного Королевства отмечали, что, по мнению Лондона, «любое соглашение, которое заменит ДСНВ, должно учитывать развитие технологий и вооружений».

Комитет Госдумы по международным делам на заседании 27 января обсудит соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет и предложит палате ратифицировать документ в этот же день. Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Совет Федерации готов рассмотреть и одобрить продление СНВ-3 на заседании 27 января.

В тот же день Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.