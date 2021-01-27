Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Общество
Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Экономика
Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах
Экономика
Ресторанам и отелям могут понизить НДС
Экономика
У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам
Мир
Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

Пользователи регистрируют в Twitter аккаунты «офиса Трампа»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За ночь после объявления о том, что бывший президент США Дональд Трамп открывает свой офис, в Twitter были зарегистрированы около 10 аккаунтов подобного содержания.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

Отмечается, что один из аккаунтов носит пародийный характер, еще один пользователь указал его как Fake News, однако большая часть регистрирует аккаунты как настоящие. На всех площадках были опубликованы посты с пресс-релизом Трампа.

25 января бывший президент США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации Трампа.

В тот же день члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021