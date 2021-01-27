Пользователи регистрируют в Twitter аккаунты «офиса Трампа»

За ночь после объявления о том, что бывший президент США Дональд Трамп открывает свой офис, в Twitter были зарегистрированы около 10 аккаунтов подобного содержания.

Отмечается, что один из аккаунтов носит пародийный характер, еще один пользователь указал его как Fake News, однако большая часть регистрирует аккаунты как настоящие. На всех площадках были опубликованы посты с пресс-релизом Трампа.

25 января бывший президент США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации Трампа.

В тот же день члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.