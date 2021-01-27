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Эксперты назвали процент прибавивших в весе за время пандемии коронавируса

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Почти треть людей по всему миру набрали лишний вес во время пандемии коронавируса. Такие данные получены в ходе исследования онлайн-платформы Ipsos Global Adviso.

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Согласно его результатам, по доле людей, набравших вес, лидирует Бразилия (52%), на последнем месте оказался Китай (6%). В России за время пандемии вес набрал почти каждый четвертый житель, в среднем — 6,1 кг, пишет РБК.

Кроме того, выяснили, что 45% опрошенных во всем мире стремятся похудеть. В России эта доля составляет 37%. Из тех, кто хочет похудеть, 31% говорят, что планируют сбросить набранные за период пандемии килограммы, но 62% не связывают это с пандемией.

При этом лишь 15% по всему миру хотят похудеть для снижения риска возникновения серьезных симптомов COVID-19.

Также эксперты изучили восприятие людьми превентивных мер, применяемых для снижения тяжести течения COVID-19 в случае возможного заражения. Так, около 26% россиян и 28% опрошенных по всему миру считают, что этому способствует отказ от курения. По этому показателю лидирует Швеция (43%), на последнем месте — Китай (14%). Около 24% в России и 26% в мире верят, что в этом помогает прием витамина D.

В России 17% считают, что регулярные физические упражнения помогают предотвратить тяжелые симптомы коронавируса в случае инфицирования (глобально — 38%). Также 14% россияне считают, что легче перенести COVID-19, отказавшись от алкоголя, аналогичные цифры среди опрошенных в Южной Корее, Польше и Южной Африке.

В декабре сообщалось, что жительница Великобритании Эмма Форрест-Ли похудела на 57 кг из-за страха умереть от коронавирусной инфекции.

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