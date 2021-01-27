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Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна

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Люди, ворвавшиеся в здание правительства Армении 10 ноября 2020 года, похитили дипломатический паспорт премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По ее словам, всего было похищено 14 дипломатических паспортов, в тот же день МИД аннулировал их, пишет издание «Арменпресс».

Беспорядки и протесты в столице Армении начались в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал трехсторонний меморандум о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче Баку ряда районов в регионе.

После этого в Ереване начались протесты с требованием отстранения Пашиняна от власти. При этом и сам действующий глава правительства страны занял пост после многотысячных протестов граждан.

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