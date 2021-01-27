Полиция задержала подозреваемого в избиении омоновца в Москве 23 января

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, им оказался таксист Валерий Евсин.

Ранее появилось видео, где силовики задерживают нарушителя порядка, но активисты набрасываются на сотрудника ОМОНа, валят его на землю и бьют ногами по голове.

26 января сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль с госномерами АМР во время несанкционированной акции в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в тот же день сообщалось, что Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел по итогам несанкционированных акций, прошедших в ряде городов России 23 января. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Кроме этого, в рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

Также во вторник сообщалось, что в Москве задержаны два участника незаконной акции по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Один из них был арестован.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.