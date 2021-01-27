Американка выиграла $1 млн из-за ошибки кассира

Жительница американского города Боно (штат Арканзас) выиграла $1 млн (около 75 млн рублей) из-за ошибки кассира в супермаркете. Об этом сообщается на сайте лотереи Arkansas Scholarship Lottery.

Отмечается, что женщина вместе с продуктами приобрела несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала $10, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью $20, который оказался выигрышным.

Американка решила проверить билеты прямо в собственном автомобиле.

«Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву «М», она несколько раз протерла глаза и заплакала», — сообщается в пресс-релизе.

Часть выигранных денег американка и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

В августе сообщалось, что англичанин Дэвид Адамс сорвал джекпот в лотерею, выиграв £1 млн через 24 часа после увольнения. На полученный выигрыш он с семьей запланировал посетить Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.