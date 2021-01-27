Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации ДСНВ
Политика
В ГД заявили о готовности оперативно ратифицировать продление ДСНВ
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн человек
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
НАБУ закрыл дело против Порошенко
Мир
Совокупный госдолг Украины в 2020 году достиг $90,26 млрд
Общество
Более трети депутатов Госдумы переболели COVID-19
Мир
Фазель заявил о желании IIHF провести ЧМ по хоккею в одной стране
Спорт
Футбольному клубу «Тамбов» грозит банкротство

Американка выиграла $1 млн из-за ошибки кассира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница американского города Боно (штат Арканзас) выиграла $1 млн (около 75 млн рублей) из-за ошибки кассира в супермаркете. Об этом сообщается на сайте лотереи Arkansas Scholarship Lottery.

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд
Основные причины — рассеянность и разочарование от крайне скромной победы

Отмечается, что женщина вместе с продуктами приобрела несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала $10, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью $20, который оказался выигрышным.

Американка решила проверить билеты прямо в собственном автомобиле.

«Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву «М», она несколько раз протерла глаза и заплакала», — сообщается в пресс-релизе.

Часть выигранных денег американка и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

В августе сообщалось, что англичанин Дэвид Адамс сорвал джекпот в лотерею, выиграв £1 млн через 24 часа после увольнения. На полученный выигрыш он с семьей запланировал посетить Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021