Взрыв прогремел во время беспорядков в Амстердаме

Во время беспорядков в Амстердаме прогремел взрыв. Кадры были опубликованы в сети, пишет телеканал РЕН ТВ во вторник, 26 января.

Очевидцы рассказали, что участники беспорядков поджигали автомобили и бросали камни в полицейских в районе Осдорп. Неизвестные подожгли грузовой автомобиль, который взорвался.

Отмечается, что ситуация до сих пор не урегулирована, в район для прекращения беспорядков направлен спецназ.

Недовольства и беспорядки связаны с введенными правительством мерами по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 января сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным портала Worldometer на 26 января, в Нидерландах зафиксировано более 956 тыс. случаев COVID-19. Скончались свыше 13,5 тыс. человек.