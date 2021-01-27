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В США допустили введение тестирования на коронавирус для внутренних поездок

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Власти США не исключили возможности введения обязательных тестов на коронавирусную инфекцию при осуществлении поездок по стране. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Марти Сетрон.

Он также отметил, что соответствующие консультации с медицинскими специалистами уже идут, пишет Bloomberg. При этом с 26 января США ввели дополнительные требования для тех, кто прилетает из-за границы. Теперь люди должны будут по прибытии сдать тест на COVID-19 и добровольно уйти на семидневную изоляцию. Тестирование граждане США будут проходить за свой счет.

Ранее 26 января Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 100 млн человек. Как отмечается, больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США (25 362 794), далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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