Школа в Курганской области на две недели осталась без отопления

В Курганской области после взрыва отопительного котла в селе Межборное Притобольного района школа и дом культуры все еще остаются без теплоснабжения. Инцидент произошел 13 января.

«Привезли котел, который стоял в Боровской школе, признанной аварийной, но его не могут пока запустить», — пояснил представитель компании, которая занимается системами отопления, Илья Кульпин.

По его словам, в котельной после взрыва сломана кирпичная стена. Сейчас ее восстанавливают. Там есть исправное оборудование, принадлежащее компании «Урал-котел». Однако местные власти не стали договариваться с владельцем о подключении его котла, передает ИА «Ура.ру».

Как стало известно 21 января, в одной из школ Машукинского муниципального округа в Курганской области из-за проблем с отоплением детям приходится учиться в верхней одежде, куртках и шапках. Родители каждую осень сами утепляют старые окна ватой и проклеивают тряпками, но в классах все равно прохладно. Капитальный ремонт здания запланирован на 2024 год.