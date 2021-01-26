В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19

В Словакии после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech скончался 79-летний мужчина, который имел ряд хронических заболеваний. Об этом сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова во вторник, 26 января.

Данный случай схож с теми, которые произошли в Норвегии, Германии и ряде других стран в последнее время. По словам Юркемиковой, резкому ухудшению здоровья способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, пишет «РИА Новости».

Кроме того, представитель института добавила, что последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний, однако призвала рассматривать каждый такой случай индивидуально.

15 января сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

27 декабря в странах Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. В Бельгии и Люксембурге вакцинация началась 28 декабря.