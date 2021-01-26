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Президент и премьер Чехии поддержали поиск достойного места памятнику Коневу

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Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр страны Андрей Бабиш во вторник, 26 января, выступили за то, чтобы найти достойное место для памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

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Ранее бывший министр иностранных дел республики Карел Шварценберг написал статью для пражской газеты Pravo, где отметил, что ситуация вокруг монумента немного успокоилась, но остался вопрос, что с ним делать дальше. Предложение поместить его в депозитарий, как отмечает экс-глава МИДа, не нравится многим чехам.

По его словам, самым оптимальным решением было бы перемещение памятника Конева «на такое место, где ему не грозило бы осквернение». В качестве предполагаемого места Шварценберг называет «одно из памятных мест, связанных с Красной армией».

«Размещение (памятника) Коневу на достойном месте поддерживаю. Наконец-то об этом деле начинаем говорить конструктивно», — приводит слова премьера Бабиша Ceske Noviny.

Такое предложение поддерживает и глава республики Земан.

«Господин президент приветствует открытие дискуссии в этом направлении», — отметил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Бывший глава МИДа Александр Вондра напомнил, что Красная армия сыграла главенствующую роль при освобождении Чехии в 1945 году. «И памятник Коневу, что бы мы ни думали о нем самом, заслуживает уважительного отношения», — подчеркнул он.

Лучшим решением, считает он, было бы разместить памятник на Ольшанском кладбище в Праге, где похоронены сотни красноармейцев.

Нынешний министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек полагает, что рассмотрение вопроса с монументом Коневу поможет решению проблемы с памятниками чехословацким легионерам в России. Его поддержал глава международного отдела канцелярии президента Рудольф Йиндрак, которого правительство уполномочило вести переговоры с Россией об улучшении отношений.

3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. В Москве негативно восприняли данный поступок. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

12 апреля президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что демонтаж памятника — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно. В конце месяца Чехия заявила о готовности вести переговоры с Россией о передаче Москве памятника в соответствии с договором от 1993 года.

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