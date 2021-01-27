Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Общество
Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части России
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Мир
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Мир
Протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
Экономика
Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах
Экономика
Ресторанам и отелям могут понизить НДС
Экономика
У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам
Мир
Суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разрешить противоречия по поводу цены на сахар. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке.

Продается несладко: кондитеры пожаловались на высокую цену сахара
Заводы отказываются отгружать сырье по фиксированной ставке

С одной стороны, с начала года производители зафиксировали отпускную цену на уровне 36 рублей за 1 кг. С другой стороны, Национальная товарная биржа (входит в Московскую) торгует сахаром по свободной цене: она устанавливается рынком и обусловлена лишь спросом и предложением. Средневзвешенная цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля, уточнили «Известиям» на бирже. Поэтому организация обратилась в ФАС с просьбой уточнить: следует ли снять это противоречие и как это возможно сделать. Получается, что часть заводов могут одновременно продавать сахар по фиксированной цене и по рыночной.

В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили письмо от биржи. Официальный ответ служба еще не направила, уточнили там. В ФАС сказали, что выступают за развитие биржевой торговли.

«Этот инструмент ценообразования повышает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению», — отметили в службе.

Сейчас по поручению правительства ведомства предпринимают меры по снижению и пресечению необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания, напомнили в ФАС. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар-песок. Стороны договорились: изготовители будут отпускать товар по 36 рублей за 1 кг, а розничные магазины продавать за 46 рублей за 1 кг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Парадокс выбора: Московская биржа спросила ФАС о торгах сахаром по рыночным ценам

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021