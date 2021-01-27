У Мосбиржи возникли вопросы о торгах сахаром по рыночным ценам

Московская биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разрешить противоречия по поводу цены на сахар. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке.

С одной стороны, с начала года производители зафиксировали отпускную цену на уровне 36 рублей за 1 кг. С другой стороны, Национальная товарная биржа (входит в Московскую) торгует сахаром по свободной цене: она устанавливается рынком и обусловлена лишь спросом и предложением. Средневзвешенная цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля, уточнили «Известиям» на бирже. Поэтому организация обратилась в ФАС с просьбой уточнить: следует ли снять это противоречие и как это возможно сделать. Получается, что часть заводов могут одновременно продавать сахар по фиксированной цене и по рыночной.

В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили письмо от биржи. Официальный ответ служба еще не направила, уточнили там. В ФАС сказали, что выступают за развитие биржевой торговли.

«Этот инструмент ценообразования повышает прозрачность в формировании цен, противодействует необоснованному их повышению», — отметили в службе.

Сейчас по поручению правительства ведомства предпринимают меры по снижению и пресечению необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания, напомнили в ФАС. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар-песок. Стороны договорились: изготовители будут отпускать товар по 36 рублей за 1 кг, а розничные магазины продавать за 46 рублей за 1 кг.

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Парадокс выбора: Московская биржа спросила ФАС о торгах сахаром по рыночным ценам