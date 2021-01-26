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Сельский досуговый центр отремонтировали в Липецкой области

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Досуговый центр станции Дрязги Усманского района Липецкой области открылся после капитального ремонта. В двухэтажном здании 1973 года постройки обновили фасадную часть с кровлей и все внутренние помещения. Это спортивный зал, зрительный зал, рассчитанный на 250 человек, класс хореографии, библиотека, комнаты для кружков, уголок старины, фойе, административные и технические помещения.

Помимо существовавших ранее секций теперь в ДЦ будет функционировать филиал Детской школы искусств города Усмани. Направления, который начнут осваивать местные ребята, – липецкая роспись и хореография. В настоящее время ведется запись в новые кружки, пишет Lipetskmedia.

В конце января – начале февраля в Липецкой области начнут работу два новых Дома культуры, расположенные в селе Хмелинец Задонского района и селе Дубовое Чаплыгинского района. Оба здания практически готовы к открытию.

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