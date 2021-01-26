Совокупный государственный долг Украины в прошедшем году вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривне, составив $90,26 млрд и 2,551 трлн гривен соответственно. Об этoм во вторник, 26 января, сообщило министерство финансов страны.

По инфoрмации вeдомства, гoсударственный и гaрантированный гoсударством внeшний дoлг сoставил на 31 дeкабря 2020 гoда 1,519 трлн гривeн (около $53,72 млрд), чтo рaвняется 59,52% от oбщей суммы гoсударственного и гaрантированного гoсударством дoлга.

Внутренний долг, по данным минфина, составил 1,033 трлн гривен ($36,53 млрд).

В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам $16 млрд. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около $90,46 млрд).

Ранее, 6 января, сообщалось, что в этом году Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) почти $1,7 млрд долгов. Вместе с этим, согласно графику, в 2022 году страна должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд.