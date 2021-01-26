Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 100 млн человек. Об этом на своем сайте сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

По последним данным, в мире зарегистрировано 100 032 461 случай заражения COVID-19, выздоровели более 55 млн человек, 2 149 385 пациентов по всему миру скончались.

Как отмечается, больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США (25 362 794), далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.

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