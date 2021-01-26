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Госдума 27 января обсудит продление СНВ-3 на пять лет

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Комитет Государственной думы по международным делам на заседании в среду, 27 января, обсудит соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет и предложит палате ратифицировать документ в этот же день. Об этом 26 декабря заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

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«Президент внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля. Комитет по международным делам соберется уже завтра», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, следующая неделя для депутатов будет региональной, поэтому нижней палате парламента будет предложено рассмотреть проект закона также в среду.

Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Совет Федерации готов рассмотреть и одобрить продление СНВ-3 на заседании 27 января.

Ранее во вторник Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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