В Германии украли медицинские маски на €40 тыс.

Десять контейнеров с респираторами FFP2 украли неизвестные со склада в пригороде немецкого Гютерсло в восточной Вестфалии. Об этом во вторник, 26 января, сообщило местная радиостанция Radioguetersloh.

По ее данным, кража произошла в ночь с воскресенья на понедельник, а убыток составил €40 тыс (около 3,6 млн рублей). Злоумышленники проникли на склад через окно офиса. После этого они открыли откатывающуюся дверь и вывезли маски.

Полиция ведет поиск подозреваемых, опрашиваются свидетели.

В марте 2020 года со склада на юге Москвы украли 120 тысяч медицинских масок. Ущерб оценили в 1 млн рублей.