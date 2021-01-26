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Глава Австрии назвал встречу с Путиным одним из лучших событий президентства

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отнес к лучшим моментам за четыре года проведенных на главном посту страны встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в ролике, опубликованном в его официальном Facebook во вторник, 26 января.

Видеозапись к четвертой годовщине президентства Ван дер Беллена подготовили в канцелярии. На ее кадрах австрийский лидер отвечает на адресованные ему вопросы, среди которых был вопрос о четырех лучших моментах за время, проведенное на посту.

В список самых запомнившихся моментов австрийского президента также вошла пижамная вечеринка в канцелярии в честь 30-летия конвенции о правах ребенка, ее Ван дер Беллен назвал очень трогательным, а также встреча с экоактивисткой Гретой Тунберг. Ее президент Австрии назвал примечательной юной леди, которая смогла «многое сдвинуть с места».

Переговоры глав России и Австрии состоялись в Сочи в мае 2019 года. В ходе беседы российский лидер заявил, что двусторонние отношения развиваются практически по всем направлениям.

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