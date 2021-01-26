Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

Пресненский суд Москвы во вторник, 26 января, арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января.

«Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти». ― Ред.)», ― говорится в заявлении пресс-службы суда.

Есенов останется под стражей на два месяца, до 24 марта, пишет «Газета.ру».

В тот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала о возбуждении 20 уголовных дел по итогам несанкционированных акций.

Она уточнила, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия к правоохранителям»). Подозреваемые в нападениях на силовиков уже задержаны.

Как стало известно, полицейского, пострадавшего на несанкционированной акции в Москве, госпитализировали. По данным РЕН ТВ, участник незаконной акции на Пушкинской площади нанес правоохранителю несколько ударов по голове. Сотрудник полиции получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Накануне московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.