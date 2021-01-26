В ГД заявили о готовности оперативно ратифицировать продление ДСНВ

Государственная Дума готова в течение недели ратифицировать соглашение с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если соответствующее решение будет принято. Об этом во вторник, 26 января, заявил зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа.

«С нашей стороны проволочек не будет. Честно могу сказать, мы к этому готовы. Дума на этой неделе успеет решить этот вопрос, мы оперативно отработаем, если будет принято решение (о продлении. — Ред.)», — цитирует его «Интерфакс».

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что все политические институты РФ, в том числе и парламент, готовы к оперативной ратификации необходимых документов для продления СНВ-3.

«Россия заинтересована в продлении этого договора. Поэтому, как только необходимые для этого договора документы поступят, все политические институты России, включая парламент, готовы к оперативной ратификации необходимых для продления СНВ документов», — приводит его слова «РИА Новости».

Аналогичное заявление сделал сенатор Константин Косачев. По его словам, российская сторона успеет ратифицировать соглашение до 5 февраля — дня окончания действия СНВ-3.

Ранее в этот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил заметный и быстрый прогресс в вопросе продления ДСНВ.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления СНВ-3. Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления ДСНВ. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в феврале текущего года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.