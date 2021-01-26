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Источники сообщили о скором обмене РФ и США нотами по продлению ДСНВ

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Россия и США в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом во вторник, 26 января, заявили ТАСС дипломатические источники.

Сокращай оружие: как США взялись за судьбу СНВ-3
Москва ждет от Вашингтона официального предложения по продлению договора

«Подтверждаем данную информацию», ― сказали агентству.

Ранее в этот день об обмене нотами сообщила газета «Коммерсант». Согласно информации издания, Договор будет продлен на пять лет без каких-либо предварительных условий.

26 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в вопросе продления СНВ-3 виден заметный и быстрый прогресс, добавив, что есть основания ожидать, что соответствующее соглашение в скором времени станет реальностью.

Кроме того, в Госдуме указали, что готовы ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3 в течение недели, если соответствующее решение будет принято.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления Договора.

Кроме того, 25 января по инициативе американской стороны был проведен телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана касательно продления СНВ-3.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

При этом кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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