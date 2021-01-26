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Более трети депутатов Госдумы переболели COVID-19

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Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

При этом ему самому удалось избежать заболевания.

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«Переболели 171 депутат…вакцинировались уже 46 депутатов, еще 57 человек сегодня прививаются», — рассказал Володин в интервью радио kp.ru 26 января.

Общее количество депутатов в Госдуме — 450 человек. Володин добавил, что с начала пандемии коронавируса депутаты не прекращали работать.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу. В связи с этим она пока решила воздержаться от вакцинации.

За два дня до этого о перенесенном COVID-19 рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, болезнь протекала в легкой форме. Он отметил, что о необходимости прививаться от вируса уже после перенесенного COVID-19 проконсультируется с врачами.

По состоянию на вторник, 26 января, общее число случаев COVID-19 в России составляет 3 756 931. Вылечился 3 174 561 пациент, скончались 70 482 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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