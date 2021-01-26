Более трети депутатов Госдумы переболели COVID-19

Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

При этом ему самому удалось избежать заболевания.

«Переболели 171 депутат…вакцинировались уже 46 депутатов, еще 57 человек сегодня прививаются», — рассказал Володин в интервью радио kp.ru 26 января.

Общее количество депутатов в Госдуме — 450 человек. Володин добавил, что с начала пандемии коронавируса депутаты не прекращали работать.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у нее есть антитела к коронавирусу. В связи с этим она пока решила воздержаться от вакцинации.

За два дня до этого о перенесенном COVID-19 рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, болезнь протекала в легкой форме. Он отметил, что о необходимости прививаться от вируса уже после перенесенного COVID-19 проконсультируется с врачами.

По состоянию на вторник, 26 января, общее число случаев COVID-19 в России составляет 3 756 931. Вылечился 3 174 561 пациент, скончались 70 482 человека.

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