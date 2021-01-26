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На улице Войстроченко в Брянске нашли 15 авиабомб времен войны

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Во вторник, 26 января, в Брянске обнаружили 15 авиабомб весом по 50 кг каждая, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Находка располагалась на улице Войстроченко в Советском районе. Взрывоопасные предметы изъяли, а затем обезвредили. Никто не пострадал, информирует NASHBRYANSK.RU.

Ранее саперы МЧС уничтожили немецкую 250-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли в Крыму на территории у села Баштановка Бахчисарайского района. К работам привлекли пять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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