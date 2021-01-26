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Ворвавшиеся в здание правительства Армении 10 ноября украли диппаспорт Пашиняна

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Дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна был украден людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства. Об этом сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

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«10 ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД Армении. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении», — сказала Нагдалян в беседе с «Арменпресс».

Протесты в Армении начались 10 ноября после подписания трехстороннего договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Он, в частности, предусматривает передачу контроля Азербайджану над рядом районов и расположение военных обеих сторон на уже ранее занятых позициях.

Оппозиция сочла действия подписавшего документ Пашиняна предательством и капитуляцией. Активисты ворвались в здание парламента и потребовали отставки премьера. Сам политик подчеркнул, что соглашение было единственным способом завершить кровопролитие.

24 декабря 2020 года оппозиционеры Армении перекрыли центральный проспект столицы, согласившись разблокировать его при условии встречи с Пашиняном. Полиция задержала около 70 участников акции.

Также 11 января участники протеста попытались сорвать поездку премьер-министра Армении Никола Пашиняна до аэропорта Звартноц, откуда он должен был вылететь в Россию на переговоры по Нагорному Карабаху.

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