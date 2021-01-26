Глава РФПИ заявил об ожидании новых «черных лебедей» после COVID-19

Стаи так называемых «черных лебедей» в последний год очень активно кружили над человечеством, ожидается появление новых. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая 26 января на онлайн-сессии Всемирного экономического форума, опубликованной на странице мероприятия в Twitter.

Дмитриев использовал в своей речи известную метафору из книги философа Нассима Талеба, посвященной важным событиям, которые происходят неожиданно.

«Они кружились над миром последние 12 месяцев, и мы ожидаем появления новых «черных лебедей», — добавил он.

Он связал это с резкими разногласиями в политике, ограничениями сотрудничества и изменениями в сознании людей, которые происходят на фоне развития технологий.

По словам главы РФПИ, потребуется большая экономическая устойчивость на региональном и на глобальном уровнях, чтобы успешно бороться с вызовами.

В ходе выступления он рассказал об основных выводах, сделанных во время кризиса, и поделился опытом борьбы фонда с COVID-19 через поддержку вакцины «Спутник V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.