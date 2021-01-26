Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram и мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Facebook.

«Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства», — приводит слова представителя компании «РИА Новости».

Ранее стало известно, что из разных стран поступали жалобы на работу соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp, об этом говорится на портале Downdetector. Сбои регистрировались после 12:00 (мск).

Как уточняется, большая часть пользователей WhatsApp не могли подключиться к серверу, остальные испытывали трудности с авторизацией и использованием веб-сайта. При пользовании Facebook наблюдались проблемы с загрузкой сайта и входом, а в Instagram — с загрузкой ленты новостей, работой сайта и входом в профиль.

Ранее в январе сбой произошел также в работе российской социальной сети «ВКонтакте» («ВК»). Позже специалисты устранили неполадку. При этом подчеркивалось, что о массовом сбое речи не шло.