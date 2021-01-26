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Российский дипломат вызван в МИД Азербайджана из-за интервью Милонова

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В МИД Азербайджана посчитали неуважительными заявления депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе и вызвали временного поверенного в делах посольства России в республике. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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Речь идет об интервью Милонова армянской программе «Позиция», в котором он позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

В азербайджанском МИДе во время беседы заявили, что поступок депутата Госдумы является еще одним провокационным шагом с его стороны, и подчеркнули, что такие действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Баку и Москвой.

Также на встрече было подчеркнуто, что слова Милонова не отражают официальную позицию РФ и такие шаги нацелены на нанесение ущерба отношениям между странами и воспрепятствованию реализации достигнутых договоренностей по Карабаху.

В октябре МИД Азербайджана объявили о внесении Милонова в список невъездных лиц на территорию республики из-за его визита в НКР. В Баку назвали безответственными действия парламентария. В российское внешнеполитическое ведомство поступила копия соответствующей ноты протеста от посольства Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября, после подписания президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанский лидером Ильхамом Алиевым трехстороннего соглашения 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает полное прекращение боевых действий, введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

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