Минкульт Украины пожаловался британскому послу на Русскую службу Би-би-си

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко обратился к послу Великобритании Мелинде Симмонс, после того как Русская служба Би-би-си причислила Севастополь и Симферополь к российским городам. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Украине Мелинде Симмонс, из-за того что британский вещатель Би-би-си отнес города оккупированного Крыма к территориям России», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, украинское ведомство выразило обеспокоенность и обратилось в британское посольство для получения разъяснений от главной штаб-квартиры Би-би-си в Лондоне.

Ранее, 24 января, пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил протест Русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами.

К своей записи в Facebook он прикрепил карту, где были отмечены 122 российских города, в которых 23 января прошли несогласованные акции. Среди них были в том числе были Севастополь и Симферополь. В Крыму Николенко высмеяли, назвав его неучем и напомнив, что Крым — законно российская территория, а Севастополь и Симферополь исторически русские города.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.