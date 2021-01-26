Госдума одобрила получение налоговых вычетов онлайн

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое решение было принято на заседании во вторник, 26 января.

Инициативой предусматривается подача заявления на сайте налоговой, без личного визита в инстанцию.

Это будет касаться вычетов по расходам на покупку жилья и выплату процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов. В случае принятия законопроекта можно будет подавать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В настоящее время для этого нужно лично посетить налоговую и предоставить туда декларацию (3-НДФЛ) и подтверждающие документы.

Также проект закона предусматривает, что право на получение выплат налоговики будут подтверждать сами, в том числе запрашивать в банках данные о сделках с недвижимостью.

В декабре прошлого года в Минфине России сообщали, что упрощение порядка получения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке недвижимости позволит сократить сроки возврата средств гражданам.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство упростит процедуру налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку. В частности, сделать это можно будет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, гражданам не придется заполнять налоговые декларации и собирать документы.