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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об аварийном доме в Балашихе

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту проживания людей в аварийном доме в Балашихе. Об этом сообщили во вторник, 26 января, в пресс-службе ведомства.

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В СК отметили, что по информации СМИ, люди живут в разрушающемся здании, а местная администрация не торопится принимать меры для расселения дома.

«Отмечается, что в некоторых квартирах, в том числе в тех, где находились дети, произошли обрушения. По данному факту в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело о халатности», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Ранее, 15 января, сообщалось, что жители аварийного дома на Кучинском шоссе в Балашихе, в котором в новогодние праздники на 95-летнюю женщину упала штукатурка с потолка, в ходе дистанционного приема обратились к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову с просьбой оказать содействие в расселении их дома, пишет РИАМО.

26 января следователи возбудили уголовное дело после обрушения кирпичной стены жилого дома в селе Максимовка Ульяновской области. Стена трехквартирного дома обрушилась около 07:25 воскресенья, никто не пострадал.

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