Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД ФРГ выступил против прекращения работы российской делегации в ПАСЕ
Наука
В NASA предупредили о приближении к Земле трех крупных астероидов
Мир
На Украине предложили сажать в тюрьму за сокрытие российского гражданства
Мир
Посольство РФ призвало россиян к осторожности после нападения в Стамбуле
Мир
НАБУ закрыл дело против Порошенко
Мир
Минкульт Украины пожаловался британскому послу на Русскую службу Би-би-си
Общество
Глава РФПИ заявил об ожидании новых «черных лебедей» после COVID-19
Мир
Постпред России в Вене заявил о заметном прогрессе в вопросе продления ДСНВ
Интернет
Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Ученые выяснили причину более тяжелого течения COVID-19 у пожилых

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа ученых Института инфекций и иммунологии Мельбурнского университета установила причину, по которой пожилые люди являются особенно уязвимой категорией к респираторным вирусным инфекциям, в том числе к коронавирусу SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в сентября 2020 года в журнале Clinical & Translational Immunology.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

Для исследования были взяты образцы легочной ткани доноров в возрасте от 22 до 68 лет, не болевших COVID-19. Ученые отследили, как меняется иммунный клеточный ландшафт в легких человека по мере его взросления, а также в лабораторных условиях оценили, как иммунные клетки реагируют на воздействие вирусов гриппа и SARS-CoV-2.

Авторы пришли к выводу, что с возрастом в организме уменьшается число CD8+ Т-клеток памяти в тканях кожи, легких, желудочно-кишечного тракта, в то время как иммунные клетки большинства видов остаются стабильными на протяжении всей жизни. В результате по мере старения организма снижается и интенсивность иммунного ответа при инфицировании легочной ткани. От пораженных клеток поступает меньше «аварийных» сигналов и иммунная система медленнее противостоит инфекции.

В случае с SARS-CoV-2 иммунный ответ оказался слабым во всех образцах вне зависимости от возраста. Ученые видят причину такой закономерности в том, что этот новый вид вируса во всех случаях был неизвестен иммунной системе, так как донор не болел раньше.

По мнению авторов, полученные результаты вносят важный вклад в понимание возрастных изменений, что позволит ученым разработать стратегии сохранения тканевой памяти CD8+ Т-клеток и уменьшить восприимчивость пожилых людей к респираторным инфекциям.

Ранее в этот же день академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что быстрее всего антитела к коронавирусу появляются в организме детей, как показало исследование популяционного иммунитета. По словам академика, это показывает, что создание вакцины от COVID-19 для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021