Ученые выяснили причину более тяжелого течения COVID-19 у пожилых

Группа ученых Института инфекций и иммунологии Мельбурнского университета установила причину, по которой пожилые люди являются особенно уязвимой категорией к респираторным вирусным инфекциям, в том числе к коронавирусу SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в сентября 2020 года в журнале Clinical & Translational Immunology.

Для исследования были взяты образцы легочной ткани доноров в возрасте от 22 до 68 лет, не болевших COVID-19. Ученые отследили, как меняется иммунный клеточный ландшафт в легких человека по мере его взросления, а также в лабораторных условиях оценили, как иммунные клетки реагируют на воздействие вирусов гриппа и SARS-CoV-2.

Авторы пришли к выводу, что с возрастом в организме уменьшается число CD8+ Т-клеток памяти в тканях кожи, легких, желудочно-кишечного тракта, в то время как иммунные клетки большинства видов остаются стабильными на протяжении всей жизни. В результате по мере старения организма снижается и интенсивность иммунного ответа при инфицировании легочной ткани. От пораженных клеток поступает меньше «аварийных» сигналов и иммунная система медленнее противостоит инфекции.

В случае с SARS-CoV-2 иммунный ответ оказался слабым во всех образцах вне зависимости от возраста. Ученые видят причину такой закономерности в том, что этот новый вид вируса во всех случаях был неизвестен иммунной системе, так как донор не болел раньше.

По мнению авторов, полученные результаты вносят важный вклад в понимание возрастных изменений, что позволит ученым разработать стратегии сохранения тканевой памяти CD8+ Т-клеток и уменьшить восприимчивость пожилых людей к респираторным инфекциям.

Ранее в этот же день академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что быстрее всего антитела к коронавирусу появляются в организме детей, как показало исследование популяционного иммунитета. По словам академика, это показывает, что создание вакцины от COVID-19 для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых людей.

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