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Ученые назвали возможную причину гибели тюленей в Каспийском море

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Одной из возможных причин гибели тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. Об этом 26 января говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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К такому выводу пришли ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций, уточняется в сообщении. По данным специалистов, у всех обследованных особей отмечены похожие изменения в тканях внутренних органов. Среди них наблюдается снижение воздушности тканей легких вследствие острого пассивного застоя крови, застой крови в сосудах сердца, отек и неспецифические острые дегенеративные изменения в головном мозге.

«Подобные изменения могут развиваться на фоне гипоксии и свидетельствуют о смерти в результате асфиксии животных. Отсутствие признаков механического сдавливания указывает на иной характер асфиксии», — отметили ученые.

Причиной такого удушения мог быть выброс метана и других газов. При этом для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления.

Интенсивность этих явлений зависит от сейсмической активности. А в течение ноября на побережье Дагестана, на шельфе Среднего Каспия было зарегистрировано свыше 40 сейсмических толчков силой от 3,3 балла до 4,8 балла, отметили исследователи.

У погибших животных не выявлены коронавирусная, парвовирусная инфекции, чума плотоядных и гельминтозы высокой интенсивности. Исключена и версия о возможной гибели животных на рыбных промыслах.

Более 200 мертвых каспийских тюленей обнаружили в Дагестане на берегу моря с начала декабря. Животные занесены в Красную книгу России. Две группы специалистов, занимающиеся изучением побережья Каспийского моря на протяжении 320 км и патологоанатомическими исследованиями, отбирали пробы тканей тюленей с целью определения причин гибели животных.

Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет.

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