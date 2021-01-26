Посольство РФ призвало россиян к осторожности после нападения в Стамбуле

Посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать правила безопасности после нападения на россиян в Стамбуле. Об этом дипмиссия сообщила во вторник, 26 января, в Facebook.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — говорится в тексте.

В посольстве призвали россиян не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на туристических объектах, а также избегать мест проведения демонстраций, протестных акций и передвижения по безлюдным улицам, особенно в темное время суток.

Ранее, 24 января, на одной из улиц турецкой столицы мужчина напал на троих российских туристов, применив холодное оружие, передает RT.

Незнакомец подошел к россиянам и попросил у них деньги перед отделением одного из банков. Испугавшись, туристы спрятались на стоянке такси, а через некоторое время направились к месту своего проживания.

На кадрах видеозаписи видно, как туристы идут по улице. В этот момент со спины на них нападет мужчина и ударяет одного из них ножом в грудь, а затем наносит порядка восьми ударов девушке и, взяв сумку, убегает.

Пострадавших госпитализировали.

25 января подозреваемого в совершении преступления задержали, передает НСН. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Суд отправил его под арест, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.