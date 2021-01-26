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Солист Мариинского театра Шмулевич рассказал о нападении жены

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Солист Мариинского театра Павел Шмулевич раскрыл подробности о нападении жены. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

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Он объяснил, что в его семье конфликты не редкость, однако подобный масштаб ссора приняла впервые. Ранее жена Шмулевича не раз предпринимала попытки напасть на него. Исполнитель предполагал, что супруга страдает от послеродовой депрессии, однако ситуация ухудшалась.

Более того, женщина иногда употребляла алкоголь, из-за чего «бросалась» на мужа.

«Вчера сели ужинать, открыли по банке пива, я в том числе. Все было нормально, уложили детей. Сидели, слово за слово, опять крики. Все это, как правило, происходит, на почве неведанной мне ревности», — отметил Шмулевич.

Он допустил, что супруга ведет себя таким образом из-за частых разлук, которые возникают вследствие гастролей и репетиций певца.

Но однажды из-за ее неадекватного поведения Шмулевичу пришлось прятаться от супруги, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она вызвала правоохранителей, заявив, что муж не пускал ее в комнату.

«Уехала полиция, сели вроде разговаривать, вроде все нормально, но опять истерика. Опять сначала с кулаками, я уже не реагирую, уже отхожу. Оскорбления с ее стороны. Потом просто неожиданно схватилась за нож со словами «я тебя зарежу», — вспоминал певец.

При этом женщина даже нанесла супругу несколько ранений в спину и предплечье, в результате кухня, по словам Шмулевича, оказалась «вся в крови».

Ранее в январе стало известно, что в Самарской области жительницу села Зольное оштрафовали за слишком громкие крики, которые она издавала, пока ее избивал супруг. Инцидент произошел ночью в мае 2020 года, прибывшие по вызову соседей полицейские решили, что женщина виновна в нарушении тишины.

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