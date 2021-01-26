Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых эти гаражи расположены. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 26 января.

Отмечается, что инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформлять права на гаражи и землю под ними, а также предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 16 декабря 2020 года главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс, законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости».

Как отмечают инициаторы, сейчас большое количество гаражей существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению, например продать.

Документ предлагает механизм, позволяющий предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков.

Согласно законопроекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Также будет указан список документов, который нужно иметь для подтверждения права на участок.

Кроме этого, предусматриваются одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом.

Ранее во вторник сообщалось, что Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС).