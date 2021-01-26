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Жительница Якутска перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей

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В Якутске проводится проверка по факту мошеннических действий в отношении 70-летней женщины. Пенсионерка перевела неизвестным лицам 473 тыс. рублей.

Эксперт назвал способ защититься от телефонных мошенников

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники якобы взломали ее банковскую карту. Для защиты средств злоумышленник предложил пенсионерке отправиться к ближайшему банкомату, снять средства и перевести их на безопасный счет. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Пожилая женщина вспомнила, что в течение месяца ей не приходили SMS-сообщения о поступлении денежных средств. Женщина решила выполнить инструкции мошенника и несколькими платежами перевела 473 тыс. рублей на продиктованный по телефону счет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионер перевел мошенникам более 3 млн рублей. Неизвестные по телефону сообщили мужчине, что на его счет кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленники уговорили перевести все средства на продиктованный счет.

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