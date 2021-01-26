Ушел из жизни шведский драматург Ларс Нурен

Шведский драматург Ларс Нурен ушел из жизни после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 января, сообщает издательство «Альберт Бонье».

«Сегодня издательство «Альберт Бонье» получило печальное задание от семьи — объявить, что Ларс Нурен скончался во вторник, 26 января 2021 года, вследствие COVID-19», — приводит сообщение издательства dagbladet.no.

Ларс Нурен родился в 1944 году в Стокгольме, его поэтический дебют состоялся в 1963 году, когда он создал книгу стихов. С 1993 года драматург приступил к работе в театре и на телевидении, ставил пьесы Шекспира, Ибсена, Чехова. Был главой Королевского драматического театра в Стокгольме с 1999 по 2007 год.

В 2009 году Нурен возглавил Народный театр в Гётеборге, работал в парижском «СКомеди Франсез» и Национальном театре Осло. Пьесы драматурга переводили на различные языки, постановки проходят почти во всем мире.