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Ушел из жизни шведский драматург Ларс Нурен

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Шведский драматург Ларс Нурен ушел из жизни после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 января, сообщает издательство «Альберт Бонье».

«Сегодня издательство «Альберт Бонье» получило печальное задание от семьи — объявить, что Ларс Нурен скончался во вторник, 26 января 2021 года, вследствие COVID-19», — приводит сообщение издательства dagbladet.no.

Ларс Нурен родился в 1944 году в Стокгольме, его поэтический дебют состоялся в 1963 году, когда он создал книгу стихов. С 1993 года драматург приступил к работе в театре и на телевидении, ставил пьесы Шекспира, Ибсена, Чехова. Был главой Королевского драматического театра в Стокгольме с 1999 по 2007 год.

В 2009 году Нурен возглавил Народный театр в Гётеборге, работал в парижском «СКомеди Франсез» и Национальном театре Осло. Пьесы драматурга переводили на различные языки, постановки проходят почти во всем мире.

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