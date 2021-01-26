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РФ предложила провести встречу по Ближнему Востоку с Израилем и Палестиной

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Россия предлагает провести министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины. Об этом во вторник, 26 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции, посвященном этому вопросу.

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«Мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов «квартета», четырех арабских стран: Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины», ― сказал глава российского МИДа.

Кроме того, по словам Лаврова, необходимо пригласить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы. Также министр подчеркнул, что достижение всеобъемлющего ближневосточного урегулирования должно быть в фокусе внимания международного сообщества.

3 декабря 2020 года Генеральная Ассaмблея ООН приняла четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Генассамблея призвала мировое сообщество способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе.

В конце января прошлого года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.

В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина раскритиковала предложение и объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии Иерусалима.

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